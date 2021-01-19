Відома співачка і підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде вирушила на зимовий відпочинок разом зі своїм татом
Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася кадрами своїх розваг на льоду в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). Дівчина вбралася в жовту толстовку, а її батько з'явився в чорній куртці, бейсболці і чорних окулярах. Разом з батьком Мішель Андраде почала голосно свистіти біля дзеркально гладкої водойми в Болівії, звідки родом чоловік.
"Питаєте звідки свист! Гортайте", - зазначила співачка у своєму пості.
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Користувачі Мережі впізнали мелодію національного гімну Болівії, звідки родом артистка, і залишили багато теплих коментарів. Деякі відзначили, що чоловік зовні схожий на відомого американського актора:
"Уюні, Болівія ❤️ зараз там сезон дощів і є ефект дзеркала. Минулого року їздила туди автостопом 😅"; " це Джонні Ноксвілл? Дуже схожий"; "капець красиві і сонячні люди"; " дядько Маріо!!! Які ж ви Класні!!"; "ТАТО вам не мама)"; " яка вона чарівна. Мішель, красуня"; "схожа посмішка, ТАТО"; " Мішель ти так змінилася😻 🔥 в кращу сторону🔥"; "мішелька, Маріо—Аааааа, які ви Класні!!!❤ ️ 🥰 "; "це так красиво😍 💔"; "як красиво 😍 ❤ ️ ❤ ️ я люблю бачити їх щасливими"; "ви принадність 😍 😍 татко з донечкою"; "крута і класна Мішель Андраде".
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
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