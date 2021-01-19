Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) довела до запаморочення своїми формами в бікіні

Відома модель записала сміливе відео в коричневому міні-бікіні, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка цього разу постала на стільці, відкинувшись на спинку. Модель блиснула красивими ніжками і сідницями в маленьких плавках. Вона ледве вмістила свою п'яту точку на сидінні.

Пишні груди навряд чи прикривали маленькі клаптики тканини, тому груди виглядали так спокусливо.

Завершили образ знаменитості різні прикраси.

Сьєнега розпустила пишне чорне волосся, але не менш форм привертав увагу яскравий макіяж з акцентом на очі. Такую модель побачиш рідко.

"Слова сильні, але чи збігаються вони з вашими діями? 🙏 🏼 ",- підписала знімок модель.

За кілька годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відповідали на питання зірки, а також засипали її компліментами.

"Чудово!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега вже багато років займається рекламою бікіні. Красуня любить подорожувати й вже побувала в багатьох місцях.

Модель зізналася, що хоче закохатися в цілеспрямованого чоловіка, від якого добре пахне, адже запахи її заводять.

А поки красуня активно займається розвитком своєї кар'єри й відпочинком. До слова, зараз модель відпочиває в курортному містечку в Мексиці.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".