Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила витонченою фігурою у відвертій сукні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в соціальній мережі "Instagram", присвячених знаменитості, з'явилося архівне фото, яке припало до смаку фанатам. На знімку Анджеліна Джолі відображена в обтягуючій вечірній сукні без бретелей, родзинкою вбрання стало відкрите декольте, воно так і приковує увагу. Актриса також одягла довгі чорні рукавички до плечей, а в руках несла білий піджак. Судячи з вигляду, зірка не одягла бюстгальтер.

Образ якнайкраще підкреслив струнку фігуру і значний бюст. Анджеліну спіймали в об'єктив фотоапарата, коли вона в супроводі чоловіків-охоронців вийшла з будівлі і завмерла біля відкритих дверей автомобіля. Так Джолі в черговий раз показала, що її колишній чоловік Бред Пітт багато втратив після розлучення з нею.

Шанувальники помітили, що після розриву Анджеліна почала зовсім по-іншому мислити і давати інтерв'ю журналістам. Більш того, деякі користувачі Instagram заявляють, ніби актриса знаходиться в глибокій депресії і втомилася від постійної уваги публіки, тому останнім часом часто показується. На одному фан-акаунтів з'явилося фото Джолі з дуже сумним виразом обличчя, під яким коментатори знову підняли тему душевного здоров'я зірки. "Це просто поганий настрій? Або це депресія?» - задумались автори.

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