Популярна модель Гюль Бахарі, також відома як турецька Кім Кардашьян, вирішила влаштувати насичене тренування в спортзалі

Популярна модель стала відомою після того, як почала брати участь в різній рекламі одягу. Причому Гюль вирішила звертати увагу до себе за допомогою суконь з глибокими декольте і костюмів, а не звичної реклами Instagram-моделей, що показують білизну.

Смаглява красуня з довгими локонами звикла до компліментів, проте останнім часом користувачі все частіше помічали, що знаменита красуня активно набирає вагу і її просто не впізнати по фігурі, яка стала в два рази більше за останні три роки.

Помітила це і сама Гюль, тому нещодавно в розділі Сторі в Instagram дівчина показала, як тренується в спортзалі і покрутила сідницями на камеру. У яскраво-помаранчевому костюмі дівчина повернулася спиною до камери і підкреслила тим самим примітні вигини фігури.

Примітно, що модель підбирає вбрання, які могли б здивувати фанатів. Гюль одягає тільки те, що висловить її стегна або бюст у вдалому світлі. Темноволоса модель вибирає якийсь один акцент і в цей раз вона звернула увагу на пишні стегна.

Таккже в чорному костюмі з глибокими вирізами Бахарі блиснула достоїнствами і не забула покрутити сідницями на камеру.

"Добре виглядаєш у цьому чорному 🖤; Модель?; Здається тут додалося багато нових кг🔥 ці стегна з космосу видно🔥Оооо, ви абсолютно добрі, неймовірно красиві вигини цього тіла-це дуже приємно, як відполіровані. Мила; ви просто досконалість в кращому вигляді 👍; бездоганна Краса 😍❤️; Краща дівчина; Королева👸; як завжди шикарно🔥 😘; ракета🌺; дуже красиво. Браво❤».

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