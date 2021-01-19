Не всі учні випускних класів зможуть повернутися в школу, після закінчення локдауну
Як передає Politeka.net, про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.
За його словами, школярі 9 і 11 класів зможуть повернутися до очного навчання з 25 січня в тих регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою. В іншому випадку буде змішана форма навчання.
Також вирішується питання про змішану форму навчання для учнів та ІНШИХ КЛАСІВ. Учні 1-4 класів повернуться до шкіл з 25 січня.
Батьки в мережі по-різному сприйняли такий варіант розвитку подій.
"А як же студент про них забули, чи як, можливо у нас тепер освіта переходить повністю на дистанційне навчання. В такому випадку і оплата за навчання повинна зменшитися на 80 відсоток, тому що заклади на діти не витрачають ніякий засоби крім оплати викладацького персоналу", "Задовбали вже тих дітей", "Дітки різні, Мої сусіди залишали, а що робити. Не жартую. Весь належний пристосовуватися", "Поки закінчиться карантин, їм пора вже буде одружуватися і на роботу йти", - писали українці в мережі.
Нагадаємо, школярів молодших класів збираються повернути за парти, заяву Кличка.
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Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Одесі, в міськраді сповістили батьків.
Також Politeka писала, що у Харкові почали переводити школярів на дистанційку, термінову заяву.