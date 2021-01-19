Астролог Марина Скаді попередила українців про важливий період

Так, на своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що протягом 19 січня - 18 лютого головними мотивами буде прагнення до рівності, незалежності, звільнення від кайданів, відходу від впливу чужої думки.

Скаді порадила бути обережніше в реалізації своїх незвичайних і нестандартних планів, проектів.

Люди, які звикли грунтовно продумувати свої дії, в період з 19 січня по 18 лютого отримають можливість повністю оновити своє життя і досягти дуже високого рівня. Але щоб це сталося, доведеться докласти максимум зусиль і прагнень пізнавати щось нове.

За словами астролога, Водолій - знак повітряної стихії, він допомагає людям реалізовувати їхні мрії. У той же час Сатурн і напружений аспект з Ураном дає глобальну політичну нестабільність.

"У цей період об'єднує спільний інтерес, важлива ментальна енергія, а не психічна. Спроби чинити тиск на інших людей перетворюються на протест з їхнього боку, революції, опір, боротьбу за незалежність і рівність", – зазначила Скаді.

При цьому рух Сонця по Водолію - настає кращий час для налагодження дружніх зв'язків і спільних підприємств в групі однодумців.

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