Доктор Євген Комаровський розповів, чи варто проводити час на свіжому повітрі, перебуваючи на самоізоляції

Як передає Politeka.net, роз'яснення медик дав на своїй сторінці в Instagram.



У рубриці "Питання-відповідь" Комаровський часто відповідає передплатникам на питання. Цього разу чоловік поцікавився, "Що шкідливіше для здоров'я - сидіти вдома, щоб не зустрітися з коронавірусом, або все ж виходити на прогулянки з ризиком заразитися від інших людей?".



За словами доктора, обмежувати прогулянки не варто.

"Це неправильно. Але я все ж сподіваюся, що ви розумієте елементарні речі: прогулянка — це не стояти на вулиці в черзі за пивом, прогулянка — це гуляти на свіжому повітрі, рухатися. Причому рухатися не в натовпі, а серед дерев — в парку, лісі, по набережній", - зазначив Комаровський.

Також він підкреслив, що під час перебування на вулиці варто обмежити контакт з людьми.



"Загалом, якщо прогулянка — це свіже повітря, але не люди навколо, то гуляйте на здоров'я. І гуляйте якомога можна довше - це дуже корисно", - підсумував доктор.

Нагадаємо, що доктор Євген Комаровський розкрив всю правду про ПЛР-тести і КТ для перевірки коронавірусу.

Як повідомляла Politeka, Євген Комаровський висловив свою думку щодо оточення Володимира Зеленського.

Також Politeka писала, що Євген Комаровський попередив українців про погіршення ситуації з пандемією коронавірусу в Україні.