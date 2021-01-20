Пішов з життя колишній ведучий інформаційної програми "Время" ігор Вихухолєв
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомила його дочка Марія на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні Ігоря Вихухолєва не стало. Спасибі, тато, за все", - йдеться в повідомленні.
У російських ЗМІ повідомляють, що причиною смерті телеведучого стали проблеми з серцем.
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Телеведучий помер вчора ввечері, через менше ніж тиждень після свого дня народження. 15 січня йому виповнилося 66 років.
Вихухолєв був постійним ведучим програми "Время" на ОРТ з 1992 по 1996 рік, а також вів інформаційні програми.
У 2005 році він отримав посаду шеф-редактора нічного та ранкового інформаційного мовлення дирекції інформаційних програм «Першого каналу».
У мережі також висловили співчуття у зв'язку з відходом легендарного телеведучого.
"Улюблений ведучий мого дитинства", "Улюблений телеведучий! Вічна пам'ять! Мої співчуття!", "Наші щирі співчуття. 3 роки працювали в одній кімнаті - тільки добрі спогади", " дуже шкода... Хороший був ведучий", - писали в коментарях під постом Марії.
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