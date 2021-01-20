Багато українців на перебій захоплюються здоровим зовнішнім виглядом і молодістю Наталії Мосейчук

Наталія Мосейчук - відома тележурналістка і ведуча інформаційних програм.

ТСН вирішила згадати історію життя улюбленої телеведучої мільйонів українців Наталії Мосейчук і показати, як вона виглядала в молодості та змінилася за 20 років - здається, час над нею непідвладний.

Наталя народилася в туркменському місті Теджен, в сім'ї військового і вчительки молодших класів. Однак не варто її підозрювати в неукраїнській національності. Одного разу в інтерв'ю ведуча розповіла, що належить до давнього українського роду, просто в силу професії батька їх сім'ю здорово покидало по світу.

Зараз Наталя згадує, що в їхній родині панував суворий патріархальний уклад: тато був незаперечним главою сім'ї. Хоч фамільярності в їх відносинах не було, але панували справедливість і взаємна повага без всякої авторитарності.

У 1990-му році Наталя вступила до Житомирського педагогічного університету, щоб отримати диплом викладача англійської мови. Якби не важкі 90-ті, Мосейчук так би і залишилася педагогом: вона, як і мама, була закохана в цю професію. Але поганий матеріальний стан змусив дівчину шукати роботу вже з 3-го курсу.

Доля розпорядилася бути телеведучою, журналісткою і, нарешті, керувати медіа-командами і займатися соціальними проектами.

Першим місцем роботи для телеведучої в Києві стала Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, а потім інші телеканали.

Творчий зліт Наталії припав на 2000—ті роки, коли глядачі бігли дивитися до своїх телевізорів дуже цікаві авторські шоу Мосейчук на ТБ-це VIP-жінка і "Приховане життя" про публічну і непублічну сторони буднів відомих політичних і громадських діячів.

Вже понад 14 років Наталя працює на телеканалі "1+1", де веде основний вечірній випуск новин "ТСН" та суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу". А світські хроніки тим часом на перебій захоплюються здоровим зовнішнім виглядом і молодістю Наталії, яка не відповідає паспортному віку, всіляко обговорюючи її стильні суворі наряди.

Нагадаємо, заплакана Мосейчук у прямому ефірі повідомила про трагедію.

Як повідомляла Politeka, Мосейчук похвалилася своїми дітьми і розповіла, де вони навчаються.

Також Politeka писала, що Мосейчук визначила, де у нас живуть "неправильні" українці.