Клієнти дивуються, чому ПриватБанк відмовляє їм у подальшому обслуговуванні
Нова скарга з'явилася на тематичному порталі Мінфін.
За його словами, він отримав зарплатну карту Приватбанку, яку потрібно було активувати в одному з відділень Банку.
Але у відділенні співробітник банку його приголомшив і заявив, що ПриватБанк не буде йому активувати карту без пояснення причин.
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Тепер клієнт скаржиться, що з вини Приватбанку він не може зняти зарплату, бо йому перерахували гроші, але отримати він їх не може.
"Мені на новій роботі видали зарплатну карту Приватбанку, яку потрібно активувати у відділенні банку. Коли я прийшов у відділення активувати, співробітник банку сказав мені, що банк не може активувати мені карту без пояснення причини. На моє запитання Як мені активувати карту, адже у мене на ній вже 2 тижні моя зарплата, сказали»рекомендуємо поміняти банк". Як мені бути? як можна вирішити цю проблему?",- задався питанням незадоволений клієнт.
"Вже перевіряємо, чим можемо допомогти в цій ситуації. Додатково зв'яжемося з вами по результату", - відреагував на скаргу представник банку.
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