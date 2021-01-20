Денис Шмигаль порадив українцям оформляти субсидії



Таку заяву прем'єр-міністр зробивши під час засідання Кабміну.

Шмигаль зазначив, що користувачі субсидій не відчують подорожчання комуналки в січні.

"Я закликаю тих, хто не має субсидій, але для кого Комуналка є суттєвими витратами для сімейного бюджету, подаватися на таку допомогу вже сьогодні", - заявив прем'єр.



Українці не залишили без уваги таку заяву чиновника.

"Не треба субсидій. Досить принижувати людей подачками. Справедливі тарифи і зарплати, пенсії. Ось що нам потрібно", "коли будуть адекватні зарплати необхідність в субсидіях відпаде. Навчіться оплачувати працю! І не треба говорити, що у нас погана продуктивність!", "А іншим що, подихати?", "Нехай перерахують норми площі опалення квартир, а то вони щось сумнівні з часів роботи Юлії, газової принцеси, і чи дійсний витрата газу на опалення тих ще часів, може справжні фахівці теплотехніки ще живі"- писали українці в мережі.



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