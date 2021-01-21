Стало відомо, в якому режимі працюватимуть українські школи після закінчення локдауну

Після закінчення локдауну з 25 січня до 28 лютого в Україні діятиме адаптивний карантин. В заклади освіти виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі каналу "Україна 24".

Тому школи в деяких регіонах з великою кількістю випадків зараження COVID-19 можуть залишитися закритими для учнів. Рішення про їх роботу будуть прийматися на рівні керівництва шкіл і місцевої влади.

Також Шкарлет висловив сподівання, що більша частина країни "перейде на нормальне навчання, буде і змішана форма, залежно від захворюваності".

Голова МОН України уточнив, що змішана форма навчання буде, якщо в класі більше 50% дітей захворіло, то вони переходять на самоізоляцію і дистанційний режим.



Він додав, що деякі дисципліни адміністрації шкіл у ряді областей вирішили перевести на "дистанціонку".

"На сьогодні багато місцевих органів погодило ситуацію, коли деякі предмети, наприклад, фізкультура і образотворче мистецтво, Трудове навчання, переходять в режим дистанційного навчання, а інші йдуть у звичайному", - сказав Шкарлет.

Нагадаємо, школярів молодших класів збираються повернути за парти, заява Кличка.

Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Одесі, в міськраді сповістили батьків.

Також Politeka писала, що у Харкові почали переводити школярів на дистанційку, термінова заява.