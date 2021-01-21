Астролог Влад Росс розповів, як дата 21 січня 2021 року може вплинути на майбутнє людини



Своїм коментарем фахівець поділився з "Апострофом".

За його словами, 21 2021 є щасливим числом і в цей день можна загадати бажання, яке обов'язково збудеться.

"21-це щаслива цифра. 3 рази по 7, 7 разів по 3. Три-це велика Трійця (Отець, Син і Святий Дух), сім - це седмиця. 21-це божественна цифра. Дуже щасливе число", - поділився астролог.

Росс підкреслив, що в цей день можна сміливо починати нову справу або укладати шлюб, оскільки все задумане вами неодмінно збудеться.

Астролог радить 21 січня загадувати бажання. Найкраще це робити о 15: 21. Можна загадати бажання і ввечері о 21: 21.



Раніше ми писали що згідно з прогнозами астролога Влада Росса, 2021 рік стане особливо вдалим для знаків повітря - Терезів, Водоліїв і Близнюків.



За його прогнозами цього року везе знакам Повітря. Суперкласний період настає для Водоліїв, Близнюків і Терезів. Вони зможуть сповна задовольнити свої амбіції.

Плани зможуть благополучно реалізуватися, але продумувати все це треба заздалегідь. Крім того, вони будуть купатися в увазі протилежної статі.

Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють у 2021 році.

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