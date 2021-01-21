Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вміє показати пікантний образ навіть в простому одязі

Бездоганний стиль Анджеліни Джолі вражає своєю красою і вишуканістю кожного фаната, адже артистка не звикла ховатися від камер. У повсякденному житті і під час рекламних фотосесій актриса також не зраджує собі і вибирає хоч і лаконічні, але досить примітні вбрання.

Знаменитість відома своєю діяльністю як посол доброї волі ООН і активно займається благодійною діяльністю, захищаючи права жителів країн третього світу, також вона вражає акторською майстерністю в різних фільмах і раніше постійно знімалася у фотосесіях. Зараз зірка присвячує себе дітям.

На фан-акаунтах люблять ділитися кращими кадрами Джолі з різними образами. Одним з таких став знімок з актрисою, що позує в сірій кофті і зовсім не приховує гідності фігури під одягом: відкрите декольте, стрункі ноги і акуратна зачіска підкорили фанатів.

У стилі актриси багато монохромних образів, які відрізняються простотою, мінімалізмом і відсутністю зайвого декору і прикрас і цей був не винятком:

"Що ти робиш, жінка-мрія?; де тільки бог створив її; Я сумую за тобою так сильно😢 не вистачає ваших ролей😢; Ти моє серце биття; дуже добре!!!; Як же вона прекрасна😍 😘 👍; красива жінка; просто елегантно!; Звичайно ж жарко !!; Чудовий момент ❤».

Також на одному з фан-акаунтів Джолі з'явилося досить сумне фото, під яким шанувальники почали міркувати, як змінилася зірка за ці роки і чи немає у неї депресії.

"Це просто поганий настрій? Або це депресія?"- сказано на фан-сторінці. Ось що пишуть в мережі:

"Депресія, якщо ми не будемо обережні з нею, вона може змусити нас покінчити з собою; смуток, втома; ймовірно, вона думає про "іншу сторону" того, що говориться в даний момент; Яка різниця, ти як і раніше чудова !! смішно; чи є на світі що-небудь прекрасніше? Я відповім. Ні; це просто вона !!!! Без ефектів. Вона не дівчина. Симпатична жінка, але їй вже за 40!».

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками