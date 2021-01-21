Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, змінила образ і показала нову себе

Модель звикла показувати нову себе кожен раз після зміни іміджу заради рекламних зйомок, при цьому на вечірках і під час походу в ресторан Бахарі теж не розмінюється. Дівчині дуже подобається перетворюватися і дивувати дизайнерськими речами.

На її фігурі навіть скромний наряд перетворюється на відвертий. Через шостий розмір бюста Гюль щоразу спокушає фанатів провокативним виглядом. І хоча дівчина не перетинає межу і не влаштовує зйомки в білизні, її вигляд в сукнях з глибокими декольте не менш привабливий і сміливий.

У чорній сукні з натуральних тканин і з вирізом на бюсті Бахарі виглядала більш ніж спокусливо. Ось що пишуть в мережі:

"Взяти її на перше побачення небезпечно; відмінно; твоє волосся, твоє обличчя, твоє тіло мене провокує; Привіт красуня❤️; дуже красиво; Тримайте м'ячики при собі; ти добре виглядаєш. Гарне вбрання ❤️; прекрасний і звабливий образ; Моя красуня 😍; Супер мила картинка люблю тебе".

Вдома ж дівчина дивує особистими селфі, на яких позує або в білизні, або в боді оригінального дизайну. На фан-акаунті був опублікований один з таких знімків-на фото Гюль позувала в пудровому боді з глибоким декольте.

Сидячи на дивані, Бахарі вдалося показати не тільки розкішні довгі локони і новий «лук», але ще і спантеличити фігурою. Шанувальники знову помітили, що дівчина продовжує набирати вагу і її стегна не помітити просто неможливо.

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