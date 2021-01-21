Подружжя з Вінниччини виховує 15 дітей
Як передає Politeka.net, дивовижну історію української родини розповіли "Сільські новини"в Facebook.
Сім'я Бородуліних з Крижополя святкує поповнення - у них народилася двійня. Дівчаток назвали Адель і Аніта.
"Подвійне щастя, подвійна радість – і тепер у родині вже п'ятнадцять діток! Саме так - подвійне щастя, подвійна радість – прийшли в ці красиві новорічні дні в сім'ю Віталія Олександровича та Олени Григорівни Бородуліних: у них народилися двійнята дівчаток - Адель і Аніта", - йдеться в повідомленні.
Батько сімейства займається підприємництвом, а мама піклується про велику сім'ю вдома.
Українці пораділи за співвітчизницю і підтримали її підбадьорюючими коментарями під постом.
Українці пораділи за співвітчизницю і підтримали її підбадьорюючими коментарями під постом.
"Дай Бог здоров'я і терпіння!! Молодці!", "Вітаємо таку неймовірно прекрасну сім'ю. Божого благословення! Щастя вам, миру, миру, любові, витримки, сили, мужності, радості, здоров'я і всього найкращого!", "Щирі вітання! Хороша сім'я, щасливі батьки!",- писали в мережі.
Нагадаємо, Українка з китайським вірусом пішла з життя після пологів: "без мами залишилося четверо дітей", деталі трагедії.
Як повідомляла Politeka, пацієнт по-звірячому побив вагітну жінку-лікаря, відео.
Також Politeka писала, що через застілля в пологовому будинку обірвалися життя матері і немовляти.
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