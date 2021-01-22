Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій) показав дружину і двох синів
На офіційній сторінці Студії "Квартал 95" в Instagram опублікували рідкісне сімейне фото артиста, передає Politeka.net. На знімку 46-річний Казанін позує на вулиці в обнімку з рудою красунею-дружиною і довговолосими синами.
Відомо, що Казанін одружений на дизайнері Наталії з 1993 року. У 1998 році у пари народився син Степан, який закінчив математичний факультет одного з московських вузів, куди потрапив за підсумками математичної олімпіади. У 2010 на світ з'явився молодший син Петро.
Під фото українців привітали з Міжнародним Днем обіймів, який відзначається 21 січня. "Кварталівці" назвали 10 фактів, чому обійми-це не тільки приємно, але і корисно: наприклад, вони зміцнюють імунну систему, зменшують апетит і допомагають схуднути, уповільнюють процес старіння, позитивно впливають на нервову систему, підвищують самооцінку.
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"Яка красива сім'я😍; ви такі класні!; Красиві і чудові. Завжди приємно дивитися на ваші посмішки!!! 😊 ",- пишуть в коментарях шанувальники"Кварталу 95".
Нагадаємо, Казанін з "Квартал 95" захопив кадрами з красунею-дружиною: "любов відчувається навіть крізь екран".
Як повідомляла Politeka, Степан Казанін з "Кварталу 95" приголомшив знімком на відпочинку з дружиною: "ось і обнулилися".
Також Politeka писала, що напівголий Казанін з "Квартал 95" змусив Олену Кравець завмерти від подиву.