Популярна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", здивувала зовнішністю
Після того, як Тетяна Кравченко виконала одну з головних ролей в серіалі "Свати", її кар'єра стрімко пішла на зліт, пише Politeka.net.
Зараз шанувальники активно стежать за творчістю артистки і ведуть фан-сторінки.
Так, в одному з акаунтів з'явилося фото, на якому Кравченко здивувала зовнішністю. Зірка була з незвичним для себе кольором волосся - білим.
Артистка зачесала волосся назад, заправивши їх за вуха. В результаті погляду показалися сережки зірки.
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Доповнив образ артистки зелений шарфик майже під колір очей актриси. Варто відзначити, що це фото було зроблено кілька років тому, тому артистка так молодо виглядає.
"Брюнеткою краще? 😘 ",- поцікавилися автори поста.
Всього за десять хвилин пост зібрав майже 800 лайків і багато коментарів.
"краще 👍 👍 брюнеткою", "ні, ні і ні 👎 брюнетка красуня👍", "русявий вам пасує"," не ваш колір❤️", "однозначно краще Брю", " Вам будь-який добре😘", "краще брюнетка"," яка різниця", "пам'ятайте слова" у всіх ти душечка нарядах хороша" так і ви з будь-яким кольором волосся залишаєтеся незмінно красивою❣ 💐 💐 💐 🤗", " брюнетка!💐 ", "Так! Блондинці 👎 ні!", "Брюнеткою краще!!!! 💋 💋 💋 💋 ", "Як Аеліта-інопланетянка😂брюнеткою ви рідна, своя😀", "так так так, брюнеткою👍"," ви справжня брюнетка!", "Дуже старить", " так відразу і не скажеш, а якщо тоніровочку? Перлинну👍 👍 👍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".
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