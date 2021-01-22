Популярна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", здивувала зовнішністю

Після того, як Тетяна Кравченко виконала одну з головних ролей в серіалі "Свати", її кар'єра стрімко пішла на зліт, пише Politeka.net.

Зараз шанувальники активно стежать за творчістю артистки і ведуть фан-сторінки.

Так, в одному з акаунтів з'явилося фото, на якому Кравченко здивувала зовнішністю. Зірка була з незвичним для себе кольором волосся - білим.

Артистка зачесала волосся назад, заправивши їх за вуха. В результаті погляду показалися сережки зірки.

Доповнив образ артистки зелений шарфик майже під колір очей актриси. Варто відзначити, що це фото було зроблено кілька років тому, тому артистка так молодо виглядає.

"Брюнеткою краще? 😘 ",- поцікавилися автори поста.

Всього за десять хвилин пост зібрав майже 800 лайків і багато коментарів.

"краще 👍 👍 брюнеткою", "ні, ні і ні 👎 брюнетка красуня👍", "русявий вам пасує"," не ваш колір❤️", "однозначно краще Брю", " Вам будь-який добре😘", "краще брюнетка"," яка різниця", "пам'ятайте слова" у всіх ти душечка нарядах хороша" так і ви з будь-яким кольором волосся залишаєтеся незмінно красивою❣ 💐 💐 💐 🤗", " брюнетка!💐 ", "Так! Блондинці 👎 ні!", "Брюнеткою краще!!!! 💋 💋 💋 💋 ", "Як Аеліта-інопланетянка😂брюнеткою ви рідна, своя😀", "так так так, брюнеткою👍"," ви справжня брюнетка!", "Дуже старить", " так відразу і не скажеш, а якщо тоніровочку? Перлинну👍 👍 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

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