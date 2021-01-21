Молода модель Дар'я Хлистун, яка почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, розповіла про успішний вихід на сцену з Наомі

Про відносини молодої і перспективної моделі стало відомо через пару місяців після фіналу проетка. Макс приховував своє особисте життя, щоб уникнути зайвої критики. Сама ж дівчина на множинні питання і критику ніяк не реагувала.

Тепер пара живе разом, а нещодавно навіть зворушливо відзначила день народження дівчини на відпочинку і поділилася спільними ніжними кадрами. Також Даша в розділі Сторі розповіла про те, як успішно виступила з легендарною світовою моделлю Наомі Кемпбелл. Позуючи поруч з красунею, Даша виглядала дуже ефектно, а шанувальники змогли дізнатися, що співпрацювала з легендою Хлистун вже не один раз.

Зазначимо, бурхливі обговорення, пов'язані з Дариною часто переходять межі. Дівчина досить популярна, адже брала участь в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino, Marc Jacobs і Chloé.

Також раніше Даша попросила порадити їй топові фільми і серіали, а фанати не залишилися байдужі:

Ось як відповідають в мережі:

"Серіал: Як уникнути покарання за вбивство . Серіал щось, у мене немає слів ... дивлюся зараз, не ймовірна гра акторів, тримає в напрузі всі сезони . Подивіться не пошкодуєте); ти дивилася "чудова місій Мейзел" і» Абатство Даунтон«,»мільярди"? дуже круті серіали😍; серіали: "роки",» Чорне дзеркало"; Emily in Paris, хороший серіал 😉; Еліта на нетфліксі😎; серіал "Сестра Ретчед"😉; влада в нічному місті👍 🏻; Велика маленька брехня ❤».

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