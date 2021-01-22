МЗС стежить за ситуацією з 15-річним українцем, якого жорстоко побили битами в Парижі
Таку заяву зробив спікер відомства Олег Ніколаєнко, пише УНІАН.
За його словами, українські дипломати після побиття підлітка звернулися до прокуратури Парижа, а консул перебуває на зв'язку з рідними хлопчика.
"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Постраждала дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку з рідними українця", - йдеться в повідомленні.
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Зазначимо, що 15-річного українця жорстко побили ще 15 січня. Юрій в компанії друзів повертався з коледжу і на них напала група невідомих біля Ейфелевої вежі.
Всім хлопцям вдалося втекти, крім Юрія. Нападники били підлітка навіть після того, як він втратив свідомість, передає ТСН.
За словами медиків, дитина перебуває в реанімації. В результаті жорсткого нападу у нього пробитий череп, множинні переломи і ножові поранення. Стан 15-річного українця критичний.
"Те, що вони зробили з моїм сином, я нікому не пробачу. Те, що вони зробили з моєю дитиною - просто неможливо собі уявити. Моє серце розривається, ми молимося і віримо, що Бог поверне нам Юру", - цитує портал MyUkraine мати постраждалого підлітка.
Під час нападу Юрій просив не залишати його вмирати і передати його мамі, щоб вона не хвилювалася. Батьки хлопця та українська діаспора у Франції шукають свідків нападу.
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