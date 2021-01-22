Знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, показала вагітний живіт в незвично відкритому бікіні

Кілька перших місяців вагітності Емілі ретельно приховувала всю інформацію про це і уникала питань про особисте життя. Оголосити про те, що вона очікує первістка Ратаковскі вирішила лише після того, як приховувати живіт вже не було сенсу.

Зараз весь вільний час модель присвячує собі і своєму чоловікові, а також проводить активний відпочинок на пляжі, багато ходить і читає про материнство.

"Я занадто смиренна, щоб мати якесь помилкове уявлення про контроль. Замість страху я відчуваю нове почуття спокою. Я вже вчуся у цієї людини всередині свого тіла. Я сповнена подиву", - написала раніше в Instagram красуня.

Сьогодні ж вона показала сміливий образ в чорному бікіні з зав'язками і захопила фігурою під час розкішного відпочинку на яхті:

"Вагітна на човні; так дорогий передай багато любові Емілі❤️; Мені подобається, як вона намагається вести себе "великий і вагітної", а я так виглядаю після вечері і напоїв😂; відносна істерія, як одна з Кардашьян; Красиво😍; світиться живіт😍 😍; люблю своє життя🤩; люблю своє життя🤩; ти приголомшливо виглядаєш, ем !!».

Також Емілі захопила фігурою поруч зі щасливим чоловіком. Чоловік поруч з Емілі схилився, щоб поцілувати її живіт, тоді як вона сама вирішила позувати боком в простому світлому платті і відвернула голову від об'єктива. Схоже, навіть під час вагітності Ратаковскі зовсім не набирає зайвого, як відзначають в мережі.

Відзначимо, також в інтерв'ю для Vogue Ратаковскі зізналася, що не хоче дізнаватися стать своєї дитини до 18-річчя. Тобто, Емілі не наполягатиме на його гендерній приналежності.

"Мені подобається ідея нав'язати своїй дитині якомога менше гендерних стереотипів. Але незалежно від того, наскільки прогресивною я можу бути, я розумію бажання дізнатися стать нашого плоду; це схоже на першу реальну можливість поглянути, ким він може бути», – розповідала Емілі.

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні