Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, понежилась на солце в небесно-блакитному бікіні

Пишнотіла модель з ефектною зовнішністю звикла отримувати компліменти кожен раз, коли публікує нові знімки. Дівчина не тільки вміє привернути увагу до себе за допомогою кадрів в бікіні, але і майстерно приховує сліди фотошопу на нових фото.

Багато хто відзначає, що фігура Анастасії дуже сильно змінилася, а непропорційні гідності явно говорять про те, що дівчина відвідувала хірурга і не раз. До того ж, Квітко сильно ретушує кадри, щоб її шкіра виглядала бездоганно і розкішно.

У небесно-блакитному міні-бікіні дівчина поніжилася на сонці і показала в черговий раз гідності, повернувшись до камери напівбоком.

"Ти така хороша; Хороший самий чіткий бікіні; ви-спокуса жінки. Яка краса Рррррр; тепер в іншу сторону нашептало ..; синій рай, ламає гравітацію ...; Дуже багато роботи по кузову ...; Чому пісок зігнутий ???; Дивно🔥 🔥; крихта з чудовим тілом .... 💯 ; ідеальна Краса"»

На фан-акаунтах нерідко публікують вдалі знімки моделі, що демонструє пляжні луки. Шостий розмір бюста, як видно на фото, ледь прикритий міні-бікіні персикового відтінку, тоді як волосся зірка залишає розпущеним, а на обличчя наносить легкий макіяж.

Зовнішній вигляд моделі здивував користувачів мережі, які були здивовані тим, що Анастасія виглядає, як лялька.