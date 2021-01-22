Популярний російський співак, соліст групи "Руки вгору" Сергій Жуков здивував провокаційними образами в новому кліпі
Як передає Politeka.net, в мережі з'явився новий кліп групи, яка була шалено популярна в кінці 1990-х років. У кліпі на пісню "ТанецПОП" постарілий і розповнілий Жуков зважився на сміливі перевтілення.
Спочатку артист зображував зразкового сім'янина, після чого його нібито засмоктало в ТікТок, де почали творитися дивні речі. Жуков танцював у костюмі корови, поверх якого він надів рожеву сукню балерини з балетною пачкою. Крім цього, він танцював в оточенні дивних фріків.
Варто відзначити, що кліп не оцінили віддані шанувальники Жукова. У коментарях залишили масу негативних коментарів, закликаючи співака одуматися і повернутися до свого стилю.
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"Ні, ні, Сергій, не скочуйтеся в це болото Тік-токерське. Вас люблять за ваш стиль", "Сереж, це не справа, де душевні ліричні композиції, поверни їх, і будеш знову в топі", "Серьога, це не серйозно, Я розумію, але давай як раніше", "абсолютна дичина рівня Тік Току, де нормальні пісні руки вгору?» ,- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, зараз Жукову 44 роки. Він продовжує виконувати старі хіти, а також пише нові пісні, які, втім, не стають хітами.
Нагадаємо, що лідер "Руки вгору" ліг під ніж хірургів: "відрізали половину тіла і...".
Як повідомляла Politeka, соліст "Руки вгору" госпіталізований в Москві: він довго приховував хворобу.
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