Популярність, гроші і навіть статус не захищають партнерів від розлучення або зради

Навіть світові знаменитості або топ моделі виявлялися в складних сімейних ситуаціях. Представляємо вашій увазі топ-добірку про красунь-зірок, яким змінювали обранці. Зі сльозами, скандалами і гучними розлученнями проходили розставання:

Дженніфер Еністон була щаслива в шлюбі з Бредом Піттом цілих 5 років, проте на зйомках фільму він познайомився з Анджеліною Джолі і закрутив роман з перспективною актрисою. Дженніфер довго не могла змиритися зі зрадою чоловіка.

Ганні Сєдоковій зраджував перший чоловік. У той момент співачка була вагітною, а її чоловік навіть дозволяв собі похід в стрип-клуб. Седокова розповідала, що тоді їй довелося дуже важко. Вона довго не могла зважитися на розлучення, але терпіти всі витівки обранця було вже занадто.

Анджеліна Джолі, що стала розлучницею для раніше згаданої пари також пізнала смак зради. Актор проміняв законну дружину на французьку актрису Маріон Котійяр. Джолі так сильно ревнувала свого чоловіка до актриси, що вирішила перебратися з дітьми ближче до місця, де відбувалися зйомки. Однак, це не допомогло.

Оксана Самойлова збиралася кинути чоловіка після п'янок і зрад в нічних клубах. Коли вона народила Джигану довгоочікуваного сина, у чоловіка почалися проблеми з наркотиками. Оксана вже готова була розлучитися з чоловіком, проте артисту вдалося отримати прощення.

Знаменита Моніка Беллуччі довго контролювала і приваблювала Венсана Касселя, вони прожили разом більше двадцяти років. Однак пізніше Венсан вирішив піти до молодої моделі тіні Кунакі, яка також вже народила йому дитину.

Телеведуча і співачка Ольга Бузова нещодавно оголосила, що розлучилася зі своїм коханим, блогером і репером Давидом Манукяном.

"Нас більше немає. Я вільна дівчина", - зазначила вона в Instagram і підкреслила, що хоче дати зрозуміти: її вибір був помилкою, все дуже погано і вона хоче розібратися в собі. Також Бузлва звернулася до шанувальників з благанням не ставити питань про блогера, з яким весь цей час зустрічалася.

Ані Лорак розлучилася зі скандалом з чоловіком, після того як у липні 2018 року ЗМІ повідомили, що під час гастролей Кароліни її чоловік проводив час у своєму караоке-клубі з киянкою яною Бєляєвою. Після цього Лорак мовчки подала на розлучення, не ставши терпіти зради.

Співачка Таяна розповіла, що її чоловік їй зраджував. Більш того, тепер він живе з Ані Лорак в Москві. Єгор Глібов іноді бачиться з сином у Києві. Тетяна Решетняк зізналася, що не забороняє Глібу спілкуватися з їхнім спільним сином Даніелем після події, але не хоче поганого впливу.

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