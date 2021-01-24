Зірка показала себе з дуже красивих ракурсів

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) спокусила красою в бікіні

Знаменита брюнетка любить показувати свої соковиті місця без всякого сорому, передає Politeka.net. Модель заробляє на життя тим, що рекламує на собі бікіні й білизну.

Цього разу красуня не тільки похвалилася фігурою, але і поділилася враженням про відпочинок на мексиканському курорті.

Красуня позувала в синьому міні-бікіні, яке підкреслило її бюст, а також з ліфчика, ледь він не вивалився.

Маленькі клаптики тканини обтягнули груди, створюючи дуже пікантний образ.

Красуня також натягнула бретельки трусиків, показавши, як вони тягнуться.

"Кабо був таким неймовірним, не можу дочекатися, щоб поділитися з вами дивовижним, яке я виявила, поки була там! 🌴", - написала модель.

За три години пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали зірці багато приємних повідомлень, яких гідна її шикарна фігура.

"Ти так гаряча ...", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега не тільки любить фотографуватися в бікіні, але і подорожувати.

Модель побувала в багатьох містах.

Також красуня розповіла, що обожнює чоловіків, від яких приємно пахне. Кассандра зізналася, що готова зірвати з них сорочки.

В майбутньому модель уявляє себе дружиною і мамою. Брюнетка мріє зустрічати чоловіка з роботи в білизні і домашньою їжею.

До слова, Сьєнега хоче пов'язати своє життя з цілеспрямованим чоловіком.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".