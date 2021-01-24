Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) спокусила красою в бікіні
Знаменита брюнетка любить показувати свої соковиті місця без всякого сорому, передає Politeka.net. Модель заробляє на життя тим, що рекламує на собі бікіні й білизну.
Цього разу красуня не тільки похвалилася фігурою, але і поділилася враженням про відпочинок на мексиканському курорті.
Красуня позувала в синьому міні-бікіні, яке підкреслило її бюст, а також з ліфчика, ледь він не вивалився.
Маленькі клаптики тканини обтягнули груди, створюючи дуже пікантний образ.
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Красуня також натягнула бретельки трусиків, показавши, як вони тягнуться.
"Кабо був таким неймовірним, не можу дочекатися, щоб поділитися з вами дивовижним, яке я виявила, поки була там! 🌴", - написала модель.
За три години пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали зірці багато приємних повідомлень, яких гідна її шикарна фігура.
"Ти так гаряча ...", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега не тільки любить фотографуватися в бікіні, але і подорожувати.
Модель побувала в багатьох містах.
Також красуня розповіла, що обожнює чоловіків, від яких приємно пахне. Кассандра зізналася, що готова зірвати з них сорочки.
В майбутньому модель уявляє себе дружиною і мамою. Брюнетка мріє зустрічати чоловіка з роботи в білизні і домашньою їжею.
До слова, Сьєнега хоче пов'язати своє життя з цілеспрямованим чоловіком.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.
Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".