Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала незвичайний домашній образ
Відома модель прославилася більше семи років тому і тепер постійно показує сміливі образи в соціальній мережі Instagram. Завдяки незвичайній зовнішності Анастасія з легкістю звертає увагу на себе і отримує сотні компліментів. На фан-акаунтах діляться кращими знімками Квітко, а також показують її ранні домашні Селфі.
На одному з таких кадрів модель вирішила позувати в пікантному костюмі, що складається з крихітного топа без бретелей і коротких синіх шортів, більш нагадують білизну через розмір. Прийнявши вдалу позу на дивані, Квітко змогла підкреслити відразу і бюст, і тонку талію перед камерами.
Фанати не змогли пройти повз провокаційного кадру:
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"Абсолютно красивий малюк; Ти така гаряча і красива ... 😍 😍 ; Фантастична красива мила. Я люблю тебе❤️❤️; відмінно дуже красиво💖 я тебе люблю💖 💖 💖 так красиво; вишукана Королева, який захват !!! розкішний твій красивий образ, який радує мої почуття !!!!; Це приголомшливо🌸; ти красива😍 😘; ласкаво просимо в рай, ви запрошуєте?; Привіт, красуня, ти супер божественна".
Багато хто відзначає, що фігура Анастасії дуже сильно змінилася, а непропорційні гідності явно говорять про те, що дівчина відвідувала хірурга і не раз. До того ж, Квітко сильно ретушує кадри, щоб її шкіра виглядала бездоганно і розкішно.
У небесно-блакитному міні-бікіні дівчина поніжилася на сонці і показала в черговий раз гідності, повернувшись до камери напівбоком.
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