Американська співачка Селена Гомес блиснула оголеними ніжками на радість фанатам

Свіже фото поп-діва розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, за життям 28-річної знаменитості в мікроблозі спостерігають понад 205 мільйонів чоловік по всьому світу.

Кожне нове фото набирає величезну кількість коментарів і лайків. Співачка співпрацює з багатьма світовими брендами, які рекламує у себе на сторінці.

Останнє фото не стало винятком. Так, Селена Гомес взяла участь у рекламі кросівок Пума. Вона одягла взуття на оголені ніжки і заманливо присіла в короткій чорній спідниці біля автомобіля.

Всього за одну годину знімок набрав понад 2 мільйони відміток "мені подобається" і тисячі захоплених коментарів.

"Аааа, я люблю тебе, королева❤️❤️❤️❤ ️ кулінарне шоу таке смішне, ахахаха, так пишаюся тобою", "ти прекрасна", "Оуууу, подивися на себе!"- пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що Селена Гомес опублікувала селфі зі знімального майданчика свого нового кліпу.

На фото, зробленому в гримерці, Гомес позує в розкішній чорній сукні, проте, на жаль, в кадр потрапила лише його верхня частина. Наряд приковує до себе увагу глибоким декольте і оригінальною вставкою з напівпрозорої сітки.

Нагадаємо, що Селена Гомес божеволіє: у зірки стався зрив, розкрита причина.

Як повідомляла Politeka, друг Селени Гомес розповів про її нервовий зрив: надіслала відео, що хоче зробити.

Також Politeka писала, що Гомес у психлікарні розповіла про стосунки з Дженніфер Еністон.