Відома південноафриканська модель Кендіс Свейнпол, яка є ангелом Victoria's Secret, побешкетувала на пляжі з подружкою
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому стояла поруч з такою ж прекрасною дівчиною. Нею виявилася 35-річна модель, ще один ангел Victoria's Secret Даутцен Крус.
Обидві красуні позували в гарних купальниках, демонструючи свої апетитні форми. На Кендіс був мініатюрний чорний купальник з оригінальними зав'язками на поясі. Маленькі трикутники тканини прикривали невеликі груди зірки.
Крус позувала в білому купальнику, демонструючи ідеальну п'яту точку.
"З днем народження цього земного ангела. Ти єдина в своєму роді. Найкрасивіша істота, яку я знаю. Люблю і сумую за тобою, нашим сміхом і гарними спогадами. Бажаю тобі вдалого особистого року", - написала Свейнпол під фото.
Співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Корольову про пощаду: "Я боюся..."
Меган Маркл в небезпеці: батько герцогині втомився мовчати і видав правду про доньку, "чиста брехня, що вона..."
Мішина змусила Еллерта розкрити головний секрет, все сталося до "Холостячки": "Давай розкажи, ти…"
Хрещення закінчилося нещастям для 8 киян: деталі НП
Наташа Корольова і її син від Тарзана несподівано звернулися до Ніколаєва: "Був неправий..."
У коментарях шанувальники моделей залишили масу приємних слів.
"Найкрасивіші Ангели","ви двоє прекрасні", "дивовижні красуні", "чудово", "королеви", "найкрасивіші дівчата на світі! Любив вас дівчата", "дивовижні два ангела", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол подражнила пружними формами, показавши себе ззаду.
Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол розставила ніжки в бікіні, подарувавши насолоду: "мій різдвяний...".
Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол в міні-бікіні влаштувала гарячий танець під пальмами:"ідеальна фігура".
Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол в міні-бікіні підкорила чуттєвістю:"Мій улюблений ангел".