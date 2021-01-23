Відома південноафриканська модель Кендіс Свейнпол, яка є ангелом Victoria's Secret, побешкетувала на пляжі з подружкою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому стояла поруч з такою ж прекрасною дівчиною. Нею виявилася 35-річна модель, ще один ангел Victoria's Secret Даутцен Крус.

Обидві красуні позували в гарних купальниках, демонструючи свої апетитні форми. На Кендіс був мініатюрний чорний купальник з оригінальними зав'язками на поясі. Маленькі трикутники тканини прикривали невеликі груди зірки.

Крус позувала в білому купальнику, демонструючи ідеальну п'яту точку.

"З днем народження цього земного ангела. Ти єдина в своєму роді. Найкрасивіша істота, яку я знаю. Люблю і сумую за тобою, нашим сміхом і гарними спогадами. Бажаю тобі вдалого особистого року", - написала Свейнпол під фото.

У коментарях шанувальники моделей залишили масу приємних слів.

"Найкрасивіші Ангели","ви двоє прекрасні", "дивовижні красуні", "чудово", "королеви", "найкрасивіші дівчата на світі! Любив вас дівчата", "дивовижні два ангела", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол подражнила пружними формами, показавши себе ззаду.

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