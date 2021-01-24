Британська модель Демі Роуз, яку в ЗМІ називають "британською копією Кардашьян", здивувала спокусливим образом

Як передає Politeka.net, новий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

15-ти мільйонна армія шанувальників Демі з нетерпінням чекає нових постів від своєї улюблениці, оскільки фігуриста знаменитість обожнює зніматися в пікантних фотосесіях, вибираючи для них спокусливі вбрання.



В цей раз 25-річна Демі знову підкорила серця шанувальників черговою гарячою фотографією в купальнику.



Дівчина постала на фото в злитому купальнику бікіні і розпущеним волоссям.

Обтягуючий наряд ідеально підкреслив форми і вигини моделі.

Судячи з геолокації, для фотосесії Демі вибрала Ібіцу.



Жаркий кадр викликав захват у передплатників Роуз. Понад 200 тисяч лайків і сотні коментарів тому підтвердження.

"Дуже красива", "Смакота", "Абсолютна краса", "Ідеальна жінка", "Краса, так гаряче", - писали під постом моделі.

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.