Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила помолоділим виглядом



Як передає Politeka.net, новий знімок всесвітньо відома знаменитість опублікувала на своїй сторінці Instagram.



"Я просто хотіла подякувати вам всім за те, що Ви були зі мною, любили мене і підтримували мене у всіх злетах і падіннях. Велике спасибі за всю любов за останні 20 років! Я всіх люблю!",- повідомила артистка у підписі до посту.

Як і 20 років тому, вона продовжує дивувати всіх своєю неймовірною привабливістю і прекрасною формою.

Цього разу Лопес поділилася знімками з пляжу.

Шанувальники Дженніфер були зачаровані красою улюблениці і захопилися її зовнішнім виглядом.

"Це латинська версія Бенджаміна Баттона", "Обличчя лялечки", "Вічно молода","Як і раніше та ж дівчинка", "Ви заслуговуєте кожного компліменту, успіху і любові за все, що ви зробили і робите досі. Ваша музика викликає у мене емоції", - писали в коментарях під постом Лопес.





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