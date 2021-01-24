Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала неосяжні форми в новій кофті

Анастасія звикла до уваги і компліментів шанувальників в соціальній мережі Instagram. Так як дівчина пишається своїми пишними формами, вона не приховує їх і при будь-якому зручному випадку поспішає продемонструвати фігуру в провокативних нарядах.

Цього разу в незвичайній кофті яскраво-рожевого кольору з вирізом на бюсті асиметричного крою і в чорних велосипедках Квітко відпочила біля басейну. Дівчина при цьому, як і завжди, зробила акцент на груди шостого розміру, а обличчя відвернула трохи в сторону від камери.

Незвично-тонка талія в поєднанні з пишними стегнами в обтягуючому одязі не залишили фанатів байдужими, багато часто відзначають не пропорційність фігури Квітко, хоча сама дівчина заперечує, що робила пластику.

"Дуже дуже круто; як багато багатства; шкіра чорна не годиться, вистачить засмагати; Боже мій, яка велика у вас фігура; яка ти красива, ти хочеш бути моїм другом; ти співачка? Актриса? Модель?; Дуже приємно чути; не можна бути такою зухвалою; спеклася як картопля, сильно; ваші форми зводять з розуму, ідеальна модель».

Як видно, на фан-акаунтах діляться кращими знімками Квітко, а також показують її ранні домашні Селфі.

На одному з таких кадрів модель вирішила позувати в пікантному костюмі, що складається з крихітного топа без бретелей і коротких синіх шортів, більш нагадують білизну через розмір. Прийнявши вдалу позу на дивані, Квітко змогла підкреслити відразу і бюст, і тонку талію перед камерами. Фанати не змогли пройти повз провокаційного фото.

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