Які нововведення хочуть запровадити і чи потрібно скасовувати перенесення робочих днів взагалі

Так, у Раді зареєстрований законопроект №4597, яким пропонується внести зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України та заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених цим кодексом, передає 24 канал.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що перенесення робочих днів (особливо його надмірна кількість) погано впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами і донорами і в цілому формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України в світі.

Також уточнюється, що перенесення робочих днів призводить до того, що українці часом працюють 6 днів поспіль, що є порушенням норм щодо мінімального відпочинку працівників. З іншого боку, відпочинок довжиною в 4 дні, знижує трудову мотивацію.

За словами експерта ринку праці Тетяни Пашкіної, якщо таке перенесення скасують, то це не означає, що українці будуть слідувати новим правилам. Є велика ймовірність, що працівники все одно братимуть відгули, лікарняні тощо, щоб "відгуляти" чотири дні, як і раніше.

"Якщо ми говоримо про професійне вигорання, то не факт, що люди, які будуть працювати більше, будуть і виробляти більше. Знову ж таки, якщо буде образа на те, що забрали вихідний, то про яку продуктивність йдеться", - зазначила експерт.

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