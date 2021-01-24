Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, поділилася кадрами, на яких позувала без макіяжу

Кілька років тому викликають кадри без цензури на сторінці в соціальній мережі Instagram стали причиною блокування профілю моделі. Тим не менш, дівчина не стала довго засмучуватися і створила нову, швидко повернувши всіх своїх фанатів і навіть помножила їх кількість. Тепер Омович може похвалитися цілою армією фанатів.

Щоб підтримувати свою привабливість і популярність, Олена намагається ділитися кадрами в мережі якомога частіше. Зараз зірка полетіла на відпочинок до Єгипту, тому вирішила розповісти в розділі Сторі про свій відхід в жаркий період і як уникає пересушування шкіри.

Як відомо, Олена частий гість в салонах краси і постійно користується різними косметичними засобами, щоб виглядати молодше. В цей же раз дівчина здивувала кадрами без фотошопу і макіяжу, показавши свої недоліки і поскаржившись на плями на обличчі.

У Єгипті, втім, модель не сумує. І хоча вона не показує свого чоловіка, бажаючи приховувати своє особисте життя від уваги шанувальників, проте можна все ж помітити, що Омович добре проводить час.

Модель любить відвідувати солярій особливо часто взимку, тому навіть на зимових фото її шкіра завжди засмагла і досить смаглява. Цього разу на фото в Instagram Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками. Не обійшлося і без жартів.

"Ідеальний наряд для -18 градусів морозу😂 👌 🏻 ❄️", - жартівливо підмітила дівчина під фото.

Фанати відреагували по-своєму:

"Ти така красива принцеса; а що не роздяглася!??? Вже роздяглася б. Інстаграмм все витримає; Рот все? Не закривається ?; Та ось так добре, але хоч рот прикрийте; ідеально, якщо залишатися вдома 🤪; So great post !! 😍 ; Скоро за якістю я звернуся до тебе дорога; як багато пишного і так мало одягу; ви дуже красива; ну з таким одягом можна і не одягатися вже".

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