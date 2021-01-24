Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про страшний діагноз, який їй поставили лікарі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт знаменитості в соцмережі.

Так, Єфросинина запропонувала шанувальникам поставити їй питання, які їх цікавлять.

Одним із таких запитань було те, чи правда, що лікарі поставили їй діагноз безпліддя.

Телеведуча зізналась, що це правда, а також розповіла цю історію більш детально.

"Мені було 22 роки. На той час я вже три роки як вела ранкове шоу. Три роки, як вставала в 4.30, закінчувала університет і спала 3-4 години на добу. Мій цикл повністю зник на півтора роки від такого ритму життя. Я набрала свої перші 10 кг. І отримала вирок, що наврядчи колись завагітнію..." - розповіла Єфросиніна.

Як відомо, на даний момент українська телеведуча разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим виховує двох дітей - 16-річну дочку Нану і 6-річного сина Олександра.

Раніше повідомлялось, що нещодавно Єфросиніна підхопила Китайський вірус і перенесла його в легкій формі. Щоб відновити форму, зірка вже займається в спортзалі, хоча дається це важче, ніж зазвичай.

"Перше тренування після одужання - це чортова жерсть. Я ніби банка з квашеними помідорами, і кожна помідорка вагою з тонну", - описала свій стан після занять ведуча.

Нагадаємо, розпатлана Ольга Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Машою Єфросиніною і Плакидюк.

Також Politeka писала, що грайлива Леся Нікітюк покрутила декольте без ліфчика перед носом Маши Єфросиніної.

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Маша Єфросиніна без ліфчика показала, як сильно змінилася.