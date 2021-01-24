Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, поділилася особистим відео і показала, як змінилося її обличчя

Після того, як Емілі поділилася постом з серією пікантних фото з пляжу, зірки завалили коментарями з приводу її зовнішності. Вся справа в тому, що навіть на восьмому місяці вагітності Ратаковскі не ховає свою фігуру і з гордістю її демонструє, проте не це привернуло увагу мережі.

Один з коротких роликів з Сторі Емілі показав, як сильно змінилися її губи. Багато шанувальників помітили, що у Емілі помітно збільшилися губи і виглядають вони так, немов їх сильно збільшили. Недоброзичливці ж і зовсім порахували, що за такі зміни їй варто бути вдячною.

У Сторі Ратаковскі навіть довелося дати особистий коментар, адже негативу на її адресу виявилося дійсно багато.

"Я ніколи не колола губи, хоча і не засуджую людей, які роблять це - вони відмінно виглядають. Однак під час вагітності уколи заборонений. Обсяг крові у жінки збільшується на 50%, тому під час вагітності у жінок можуть трохи опухнути обличчя і губи», — повідомила модель, поділившись кадрами з образом в червоній сукні на одне плече.

Як можна помітити на пікантних фото, під час вагітності змінилася не тільки фігура Емілі. Майбутня мама також змінилася в особі. На знімках Емілі продемонструвала не тільки це, але ще і всю себе.

Шанувальники відзначили, що Ратаковскі останнім часом дуже радісна, до кого ж вона стане мамою вже навесні.

"Губи натуральні? Які великі... Всього найкращого для вашого дня і вагітності 👍👍; У тебе саме приголомшливе сяйво вагітності ✨ прям нове обличчя✨; Так красиво; La досконалість 😍; Красиві❤️😍; Як завжди шикарно ✨🖤; Бездоганний ✨; Цей живіт; Вітаю малятко; Чиста краса ❤️; ох як припухла вся; Які великі сідниці».

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