Британська супермодель Наомі Кемпбелл вирішила бути в тренді і запостила собі мем про Берні Сандреса
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кемпбелл у соцмережі.
Так, на сторінці супермоделі з'яивлось фото з показу, на якому вона дефілює по подіуму у купальнику. При цьому серед глядачів вона домалювала у фотошопі американського сенатора Берні Сандреса. Він нібито сидить на модному показі у рукавичках та захисній масці.
"Ось як би виглядав Берні на показі модних купальників поруч із Jay&B", - написала вона.
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Як відомо, Берні Сандрес за лічені дні став героєм величезної кількості мемів через зовнішній вигляд, який він мав на інавгурації Джо Байдена. 79-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс відвідав інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена в курткі-парці, теплих рукавичках і чорних брюках. Незвичний для офіційного заходу стиль одягу політика став приводом для обговорення в мережах та рекламі для жінки, що стверджує, що саме вона зв'язала для політика ці рукавички кілька років тому.
Фоловери Наомі оцінили її почуття гумору та добряче посміялись з нового мему.
"Бейонсе виглядає радою бачити тебе", "Дуже смішно", "Богиня", - пишуть у коментарях.
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А ще Politeka писала, що Наомі Кемпбелл зовсім без одягу і сорому показала тіло богині.
Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл розтанула в обіймах молодої суперзірки.