Британська супермодель Наомі Кемпбелл вирішила бути в тренді і запостила собі мем про Берні Сандреса

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кемпбелл у соцмережі.

Так, на сторінці супермоделі з'яивлось фото з показу, на якому вона дефілює по подіуму у купальнику. При цьому серед глядачів вона домалювала у фотошопі американського сенатора Берні Сандреса. Він нібито сидить на модному показі у рукавичках та захисній масці.

"Ось як би виглядав Берні на показі модних купальників поруч із Jay&B", - написала вона.

Як відомо, Берні Сандрес за лічені дні став героєм величезної кількості мемів через зовнішній вигляд, який він мав на інавгурації Джо Байдена. 79-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс відвідав інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена в курткі-парці, теплих рукавичках і чорних брюках. Незвичний для офіційного заходу стиль одягу політика став приводом для обговорення в мережах та рекламі для жінки, що стверджує, що саме вона зв'язала для політика ці рукавички кілька років тому.

Фоловери Наомі оцінили її почуття гумору та добряче посміялись з нового мему.

"Бейонсе виглядає радою бачити тебе", "Дуже смішно", "Богиня", - пишуть у коментарях.

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