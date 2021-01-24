Починаюча модель Діва Кассель підкорила ніжним образом і красою на пляжі

16-річна Діва Кассель-старша дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя почала підкорювати публіку з першою ж своєю публічною появою. Справа в тому, що з самого дитинства дівчині пророкували запаморочливу славу і кар'єру не гірше, ніж у її зіркової мами. Завдяки незвично красивій зовнішності дівчина змогла привернути до себе увагу.

У 14 років у Діви вже відбувся перший світський дебют на шоу Dolce & Gabbana, а трохи пізніше Кассель стала обличчям аромату від цього ж бренду. Примітно, що дівчина не дуже активно веде профілі в соціальних мережах, замість цього шанувальники самі активно публікують кадри з Кассель-молодшою.

Втім, днями Кассель все ж порадувала шанувальників новими кадрами, які тут же розлетілися по мережі. У бікіні на пляжі дівчина покрасувалася природною красою і підкорила також молодим личком без макіяжу.

"Красиво 😍❤; Королева; Діва💓 💓; Приїжджай в Крим🌺; ніяке літо не зрівняється з твоєю красою, вже крутіше моделей; У тебе є хлопець? 😂 ; Можеш викласти фото з мамою ?? 🙏 🏻 ; Така красива❤️; принцеса😍 💜; передозування миловидності 💎; абсолютно чудово 🖤; така красива».

Відзначимо, дівчина почала набирати популярність відносно недавно, а її перший вихід у світ викликав справжній фурор. Тепер Діву порівнюють з красунею-мамою і постійно відзначають, що вона може затьмарити Белуччі в майбутньому, до того ж прославитися не гірше інших початківців моделей.

Раніше на домашньому фото Діва позувала в простій тоненькій коричневого кольору кофтині, розпущеним волоссям і без макіяжу. Просто і домашній образ з привітанням з Різдвом тут же вразив фанатів.

Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:»Вся в матір".

Також Politeka писала, що Діва Кассель блиснула пишними принадами на пляжі: Моніка може пишатися