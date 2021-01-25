Період катастроф і не тільки

В кінці січня буде дві важливі астрологічні події, які позначаться на поведінці і мотивах людей

Зокрема, цей тиждень буде часом зволікання, пошуку істини, яка часто може бути прихована в протиріччях. До вихідних всі плани можуть несподівано змінитися.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла українська астролог Марина Скаді, а також назвала найнебезпечніші і найвдаліші дні в кінці січня.

Протягом 25 січня не варто починати нові справи. Багато людей будуть потурати своїм слабкостям, недолікам. У той же час у творчих особистостей буде посилюватися уява, підвищиться психічна чутливість.

Впродовж 26 січня можуть загостритися емоційна чутливість і інтуїція. Можливі успішні угоди з нерухомим майном, але угоди можуть прийматися необдумано.



Впродовж 27 січня цього дня краще утриматися від істотних витрат. Вони можуть виявитися просто непотрібними. Це найкращий день для того, щоб відмовитися від застарілих, безперспективних ділових відносин і тенденцій.

День 28 січня можна використовувати для усвідомлення свого внутрішнього світу і знаходження свого місця під сонцем, вирішення матеріальних питань, у багатьох з'являться сприятливі шанси і можливості.

День 29 січня - не найкращий час для фінансових справ, оскільки можливі несподівані повороти, які призведуть до збитків через поспішні дії. Не сідайте за кермо, будьте уважні в якості пішохода.

31 січня - хороший день для налагодження сімейних відносин. Минулі образи можуть зникнути без сліду, якщо усвідомлено підійти до усунення тривалих конфліктів і неприємностей. День сприятливий для переїзду, зміни місця проживання.

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