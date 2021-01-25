НП сталася з відомою українською співачкою на сцені під час виступу

Ірина Федишин розповіла про все на власній сторінці в «Інстарам» і показала кадри, передає Рoliteka.net.

Під час одного з концерів співачка впала чере незручне взуття на зависоких підборах.

«Тепер я можу посміятися разом з вами, а тоді було не дуже смішно. На сцені я падала тільки один раз, і це було підчас шоу «Ти тільки мій». Щось пішло не так ... 🙈 тобто нога пішла не туди))) тобто підбори були трошечки зависокі ... головне у такій ситуації - не панікувати», - зазначила артистка.

Федишин зізналя, що й досі поглядає на ті туфлі з острахом.

«Конкретно на це взуття я і тепер дивлюся з острахом, хоча таких високих підборів у мене багато. Але саме ці мене лякають. Мабуть психосоматика спрацьовує», - додала співачка.

Користувачі Мережі підтримують співачку та захоплюються її реакцією.

«Ви Неймовірна!!! Справжня», «Бажаю, щоб такого більше не повторювалось❤️, і Ви молодець - не кожна зірка може сама поділитись таким відео», «Іринко, мені дуже шкода , що таке сталось...🥺 але добре, що ви не розгубилися в цей момент і що з вами все гаразд», «Це так страшно», «Бідняжка,бажаю ніколи більше не попадати в таку ситуацію», «А головне видно що не під фонограму співаєте», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Федишин придумала покарання гастролерам в РФ: "Так не повинно бути".

Як повідомляла Politeka, Федишин різко висловилася про виступи в Росії: "Треба карати"

Також Politeka писала, що роздягнена українська співачка заткнула за пояс Памелу Андерсон: гарячі фото підкорили мережу.