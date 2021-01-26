Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) ефектно вийшла з басейну
Спокуслива зірка одягла чорно-білий купальник, який чудово підкреслив її форми, передає Politeka.net.
Красуня з ранніх років займається рекламою бікіні й білизни, тому стала справжньою професіоналкою в модельному бізнесі.
На новому відео Сьєнега була в купальнику з глибоким декольте і вирізом в районі пружного живота. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Груди ледь не вистрибували з великого вирізу, спокушаючи своєю ефектністю.
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Мокра тканина купальника обтягнула тіло виділивши тонку талію. А завдяки крою купального вбрання оголилися пружні сідниці.
Кассандра кокетливо виляла стегнами, виходячи з басейну з блакитною водою. Волосся моделі були мокрими, а вона прибрала їх за вушка.
Модель поглядала в камеру, піднімаючись по сходах. Губи знаменитості були прочинені.
"Світ - моя злітно-посадкова смуга! Ваша хода відповідає вашій розмові? 🌎", - написала модель.
Кадри зібрали багато приємних слів, яких гідна фігура зірки. Шанувальники не втомлювалися робити компліменти.
"Афродіта", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега в майбутньому уявляє, що вийде заміж за амбітного бізнесмена.
Модель зізналася, що хоче бути люблячою дружиною і матір'ю. Свого чоловіка зірка хотіла б зустрічати в білизні й домашньою їжею.
Нагадавши, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.
Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".