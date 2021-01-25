87-річна бабуся захопила українців своєю турботою про бійців ЗСУ
Марія Фельдман, мешканка Сумської області, створила у своїй квартирі справжнє військове ательє, пише "Суспільне Око" на сторінці в Facebook.
Українська пенсіонерка пошила для військових на фронті понад 10 тисяч пар теплих рукавиць.
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Карантин в Україні: з 25 січня вводяться нові правила, повний список заборон
Спітніла Кароль без тонни косметики розслабилася в спортзалі: "Розставила ніжки й..."
Тарзан засвітив "пошарпану" Корольову на морі: "Наташу не впізнаю, вся в..."
Колишня дружина Потапа попустувала біля басейну в розв'язних позах, Каменських обзаздриться: "Я завжди відчуваю..."
Вона почала працювати на швейній фабриці з 14-річного віку, і працювала там майже 40 років. Після виходу на пенсію вирішила допомогти нашим захисникам на передовій, чим може. І так почала шити для бійців теплі рукавиці.
Причому, незважаючи на свій поважний вік, не одну-дві пари на добу, а цілими сотнями. Як тільки партія готова, несе її в батальйон і одразу бере нове замовлення.
Наприкінці 2020 року кількість виготовлених нею утеплених рукавиць для воїнів вже перевищила 10 тисяч пар. Вона дійсно людина з великої літери.
Українці в коментарях захоплюються Марією і гаряче дякують за те, що вона робить для українських бійців: "Земний уклін невтомній бджілці Марії!!! Доброго здоров'я і Божої милості!", "Спасибі вам за патріотизм і на прикладі Вашого життя нехай вчаться молоді покоління як з нічого можна допомогти українським воїнам", " нехай добро повернеться сторицею!".
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.
Також Politeka писала, що українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.