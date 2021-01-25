87-річна бабуся захопила українців своєю турботою про бійців ЗСУ

Марія Фельдман, мешканка Сумської області, створила у своїй квартирі справжнє військове ательє, пише "Суспільне Око" на сторінці в Facebook.

Українська пенсіонерка пошила для військових на фронті понад 10 тисяч пар теплих рукавиць.

Вона почала працювати на швейній фабриці з 14-річного віку, і працювала там майже 40 років. Після виходу на пенсію вирішила допомогти нашим захисникам на передовій, чим може. І так почала шити для бійців теплі рукавиці.

Причому, незважаючи на свій поважний вік, не одну-дві пари на добу, а цілими сотнями. Як тільки партія готова, несе її в батальйон і одразу бере нове замовлення.

Наприкінці 2020 року кількість виготовлених нею утеплених рукавиць для воїнів вже перевищила 10 тисяч пар. Вона дійсно людина з великої літери.

Українці в коментарях захоплюються Марією і гаряче дякують за те, що вона робить для українських бійців: "Земний уклін невтомній бджілці Марії!!! Доброго здоров'я і Божої милості!", "Спасибі вам за патріотизм і на прикладі Вашого життя нехай вчаться молоді покоління як з нічого можна допомогти українським воїнам", " нехай добро повернеться сторицею!".

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