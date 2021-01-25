Популярна інста-діва Демі Роуз вразила розкішною фігурою в купальнику, записавши нове відео

Як повідомляє Politeka.net, пишнотіла красуня, яка свого часу прославилася як «британська Кардашьян», поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Так, Демі вирішила в черговий раз порадувати фанатів кадрами, на яких без краплі сорому демонструвала свою вражаючу фігуру. На відео красуня сидить в кімнаті, знімаючи на телефон своє відображення в дзеркалі.

Заради жарких кадрів Роуз приміряла вельми відвертий купальник-бікіні. Наряд складався з крихітних трикутників тканини на тонких зав'язках, які ледь прикривали найінтимніші частини тіла красуні. Зміїний принт надав образу моделі нотку небезпеки.

На відео Демі кокетливо сидить, схрестивши ніжки, і демонструючи свою фігуру в максимально вигідному ракурсі.

Шанувальники моделі прийшли в захват від таких кадрів.

"Абсолютно чудова", "Ти виглядаєш по-справжньому красиво", "Вау, у тебе краще тіло на планеті", "у тебе фігура королеви", "чудова дама», - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що на сторінці моделі з'явилася фотографія, на якій вона позує в джинсовій куртці оверсайз. При цьому під нею у Демі нічого немає - ні футболки, ні ліфчика.

Також на Демі можна побачити коротенькі сірі шортики, які прекрасно підкреслюють виразну лінію талії і апетитні стегна дівчини.

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.