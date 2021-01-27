Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала, як змінилася її фігура під час вагітності

Модель знаходиться на восьмому місяці вагітності і зовсім не збирається приховувати свою фігуру від уважних шанувальників. Емілі не тільки активно публікує яскраві знімки на своїй сторінці, але ще і дивує кадрами в бікіні, якими хвалиться в Сторісах.

Нещодавно зірка відвідала один захід, на який вирушила з чоловіком. Причому не обійшлося без ефектного появи в облягаючому вбранні. Червоне дизайнерське плаття з лямкою на одне плече не залишило шанувальників байдужими, адже точно в такому вбранні рік тому Емілі засвітилася під час відпочинку з подругами.

На фан-акаунтах вирішили порівняти однакові образи Ратаковскі: до і під час вагітності:

"Те ж плаття, нове значення ❤ ️ 🤰 🏻 Емілі виглядає красиво", - сказано в описі.

Шанувальники захопилися фігурою, але були спантеличені тим, як збільшилися губи Емілі:

"Це нечесно, вона так само добре виглядає вагітною😩 😂❤️🧿; світиться; Я спочатку думала, що це Кендалл, все ще копія; вона виглядає приголомшливо😻; я не бачу різниці; клянуся, кожна жінка, включаючи мене, вагітна або недавно народила дитину💁; все ще прекрасна! Хоча чому губи такі?; Підводка для губ? 😍 ; Збільшити губи; буквальне досконалість; ваше волосся виглядає настільки здоровим❤️; це так емоційно і абсолютно приголомшливо!».

Варто відзначити, саме через це фото і схожого відео в мережі поширилися чутки про те, що зірка захопилася філерами і збільшила губи. Недоброзичливці ж і зовсім порахували, що за такі зміни їй варто бути вдячною ін'єкціям, а не природній красі.

"Я ніколи не колола губи, хоча і не засуджую людей, які роблять це - вони відмінно виглядають. Однак під час вагітності уколи заборонений. Обсяг крові у жінки збільшується на 50%, тому під час вагітності у жінок можуть трохи опухнути обличчя і губи», — повідомила модель, поділившись кадрами з образом в червоній сукні на одне плече.

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні