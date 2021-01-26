Доктор Євген Комаровський розповів, як відновиться після коронавірусу
Як передає Politeka.net, відео з рекомендаціями педіатр опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця
Як подолати так званий "посковідний" синдром, за словами лікаря, на даний момент невідомо.
"Виявилося, що за той час, поки вірус розмножувався в організмі, відбулися дуже серйозні зміни. Не тільки з боку легких, але з боку практично всіх інших внутрішніх органів. І скільки потрібно часу, щоб все це відновилося... На це питання відповіді поки немає", - зазначив лікар.
За його словами, хвороба вражає не тільки не тільки органи дихання, він вражає судини і нервову систему.
Доктор зазначив, що однією з головних проблем перехворіли вірусом є їх психологічний стан.
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"Розлади після важкого COVID-19 бувають у 2/3 хворих, а у 20% з них виникають суїцидальні думки. У таких випадках необхідна консультація фахівців", - поділився медик.
Комаровський підкреслив, що потрібно стежити за параметрами повітря в приміщенні, де знаходиться людина, оскільки потрібно відновлювати дихальні органи. Тим, хто відчуває проблеми з диханням лікар радить більше перебувати на свіжому повітрі.
Для відновлення нервової системи, потрібні фізичні навантаження.
Нагадаємо, що доктор Євген Комаровський розкрив всю правду про ПЛР-тести і КТ для перевірки коронавірусу.
Як повідомляла Politeka, Євген Комаровський висловив свою думку щодо оточення Володимира Зеленського.
Також Politeka писала, що Євген Комаровський попередив українців про погіршення ситуації з пандемією коронавірусу в Україні.