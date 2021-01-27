Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася на відпочинку ідеальною фігурою

Анастасія є гордою володаркою пишного бюста, тому завжди під час рекламних зйомок демонструє форми з найвигіднішого ракурсу. Квітко займається рекламою модної білизни більше семи років, тому звикла до подібного роду фотосесій. На критику також дівчина не реагує, виставляючи все більш відкриті кадри.

На фан-акаунтах в свою чергу фанати публікують знімки знаменитості, якими вона сама або не ділилася, або публікувала їх тільки в Сторісах, позбавляючи можливості залишити коментарі. Як видно на одному з таких знімків, Квітко дійсно є що показати.

У небесно-блакитному бікіні з білою сіточкою, одягненою як сукня, Анастасія повернулася до камери боком і відвернула голову від об'єктива, роблячи акцент на фігурі. Величезних розмірів стегна і бюст в поєднанні з тонкою талією відразу привернули увагу до себе:

"Упс ... це персик з кремом. Яка красуня ця дівчина; так досить мило; ви дуже красиві і привабливі❤; це волосся красиві; Вау виглядає так добре; Хто твій модельєр?; 😍 😍 як поживаєш; любіть своє повне тіло; гарне плаття для плавання😘; неможливо відірватися, дивовижна; скільки добра в сіточці; стала більше».

Так як дівчина пишається своїми пишними формами, вона не приховує їх і при будь-якому зручному випадку поспішає продемонструвати фігуру в провокативних нарядах. Нещодавно в незвичайній кофті яскраво-рожевого кольору з вирізом на бюсті асиметричного крою і в чорних велосипедках Квітко відпочила біля басейну.

Незвично-тонка талія в поєднанні з пишними стегнами в обтягуючому одязі не залишили фанатів байдужими, багато часто відзначають не пропорційність фігури Квітко, хоча сама дівчина заперечує, що робила пластику.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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