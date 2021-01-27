Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, поділилася особистими кадрами

Олена вирушила кілька днів тому у відпустку в Єгипет, звідки намагається ділитися кадрами в мережі якомога частіше. Спочатку модель показала себе без макіяжу і поскаржилася на сухість шкіри через задушливий клімат. Після цього модель вирішила поділитися пікантними фото в тілесного кольору білизні.

Олена спокусливо позувала в новому комплекті, не залишивши без уваги акцент на тілі. Щоб залучити образ, Омович, трохи потягнула за білизну, вдаючи, що його знімає. Втім, не тільки на це могли дивитися фанати.

Як відомо, щоб отримати загальну увагу, модель неодноразово зверталася до послуг косметолога і пластичного хірурга. Зробивши бюст, сідниці і збільшивши губи, а також змінивши форму носа, Олена заявила, що відчула себе впевнено і тепер не хоче скромничати.

Одним з "козирів" зірки також є її дивно струнка фігура. Шанувальники вважають, що на пластиці форм хірургічні втручання не обмежилися. У мережі ходять чутки, що дівчина зробила ліпомоделірофаніе талії, адже вона виглядає абсолютно неприродно.

До цього дівчина постала перед шанувальниками в леопардовому міні-бікіні. Завдяки крихітному розміру, приховати ні бюст, ні сідниці Олені не вдалося. Замість цього дівчина схилилася перед камерою і показала себе у всій красі.

Шостий розмір бюста не залишив фанатів осторонь, втім, не обійшлося і без коментарів недоброзичливців. Деякі не схвалюють любов дівчини до пластики.

«Прекрасна 💋; Як цілющий сік, ідеальний напій ,освіжає; Вогонь🔥; 😻Гаряча😍❤️; Така з біса гарна красуня; Така сяюча краса❤️😍; Чудова як завжди 🔥; Красива, а колір купальника мені зараз прям дуже 💚; Ну ти виконуєш!; Красиве фото; де келихи для шампанського; * опа в інший бік перекосилася».

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