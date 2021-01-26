Учнів можуть повернути на дистанційне навчання за кількох умов

У разі перевищення показників щодо грипу, ГРВІ або коронавірусу - навчальний заклад закриватимуть. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.

Також Ляшко закликав не нехтувати дотриманням санітарних норм у навчальних закладах.

Він зазначив, що важливо часто мити руки, носіння маски в громадських місцях і дотриманні фізичного дистанціювання за межами класу.

Головний санітарний лікар нагадав, що навчальний заклад може бути закритий для відвідування, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% учнів або персоналу.

Також школи можуть закрити, якщо буде багато хворих сезонними застудами або грипом. У той же час, станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу.

Це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищення епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення і перевищення рівня 483 хворих 100 000 населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи.

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