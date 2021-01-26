Турецька модель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, вразила формами в боді
Відома красуня продовжує вражати формами в спокусливих нарядах, передає Politeka.net. Цього разу зірка одягла оксамитове боді, підкорюючи своїми досконалостями.
Гюль позувала в красивій білизні з довгими рукавами і сміливим декольте.
Зірка блиснула пишним бюстом, який виставився з вирізу. Груди, здавалося, зараз повністю виставиться назовні.
Плетіння посередині декольте, скріплювало тканину, не даючи показатися пікантним деталям.
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Тонке мереживо на вбранні надавало якоїсь ніжності образу.
Оксамит обтягнув тонку талію, а крій оголив апетитні сідниці.
Модель зробила макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.
"Важко догодити, принаймні, я можу визнати це", - написала Гюль.
За вісім годин пост зібрав майже 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали пекучій брюнетці багато приємного, захопившись її формами.
"Вогняна пристрасть", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Гюль Бахарі народилася на Туреччині.
Модель поступила в Темплський університет, вивчаючи Міжнародний бізнес і фінанси. Брюнетка випадково потрапила в студентський модний блог. Вона стала набирати популярність в мережі, де її і помітили агентства.
Кар'єра красуні стала стрімко рости і зараз вона - амбасадор відомих брендів. В Instagram на Гюль підписані 318 тисяч користувачів мережі.
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