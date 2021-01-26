Шахраї заради того, щоб заволодіти грошима українців, вигадають більш хитрі схеми
Про це попереджає прес-служба ПриватБанку.
Українцям нагадали, що їх можуть обманювати навіть тоді, коли у слухавці вони чують "Вам дзвонить ПриватБанк".
Якщо під час розмови людина, яка представилася "співробітником ПриватБанку", запитує такі особисті дані, як пароль, або CVV-код, то це однозначно шахрай.
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"Так роблять тільки шахраї. Коли хтось телефонує вам з невідомого номеру та представляється працівником банку, відкрийте Приват24 та зайдіть у розділ «Кабінет комунікації». Там можна просто під час дзвінка перевірити, чи справді це телефонують з Привата", - попередили у прес-службі державного банку.
Це вже не перший раз, коли ПриватБанк попереджає клієнтів про активізацію шахраїв.
Зокрема, зараз українцям надсилають повідомлення про те, що вони нібито виграли автомобіль.
Однак, щоб нібито "забрати приз", українців розводять, аби вони сплатити 1% від вартості, а після оплати - зникають.
Через чергову активізацію шахраїв у державному ПриватБанку оприлюднили алгоритм, який дозволить зберегти власні кошти.
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