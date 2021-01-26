Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, колишня дружина Бреда Пітта, вразила шанувальників відвертим вбранням і татуйованим тілом

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилося фото, зроблене на одному зі світських заходів компанії "Netflix". Анджеліна Джолі з'явилася на ньому в сірій сукні з величезним вирізом на спині і хвилюючою зоною декольте, зірка також зробила собі стильну укладку волосся з жовтим бантиком ззаду. Образ доповнили сріблясті сережки, намисто, і яскравий макіяж з темно-червоною помадою. Бред Пітт напевно вже кусає лікті після того, як упустив красуню.

На опублікованому знімку актриса повернулася спиною до камери і продемонструвала свої татуювання. Відомо, що на лопатках Анджеліна набила символи будистського оберегу дракона і тигра - за повір'ями, він захищає від негативної енергії і нещастя. На плечі у Джолі можна помітити тату поменше: Стилізована рамка, всередині якої записані координати місць, де народилися діти знаменитості. Всього ж на тілі артистки близько двох десятків різних татуювань.

Варто відзначити, що в більш молоді році у Джолі була злегка пухка фігура через видатних формам, це прекрасно видно на архівних фото. Так на одному зі знімків, що з'явилися в мережі, юна Анджеліна нахилилася, продемонструвавши значний бюст у фіолетовій сукні з дуже глибоким декольте.

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